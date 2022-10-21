Пьяный за рулём: в Яловенах водитель остался без квадроцикла

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41-летний житель Яловен решил покататься на квадроцикле нетрезвым и без прав.

Мужчину остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что у гражданина нет водительских прав. Тестирование показало ​​концентрацию алкоголя в 0,94 мг/л.

Транспортное средство изъяли и отвезли на спецстоянку. Нарушителю грозит наказание за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет realitatea.md.

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