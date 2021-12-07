Пьяный за рулём: нарушителю грозит штраф и лишение прав

Пьяный за рулём: нарушителю грозит штраф и лишение прав

Ночью инспекторы в Григориопольском районе остановили автомобиль Hyundai. 37-летний водитель находился за рулём с признаками опьянения. Предъявлять документы отказался.

Проходить освидетельствование мужчина тоже не захотел. Вёл себя неадекватно, ругался, оказывал сопротивление, пишет mvdpmr.org.

Теперь нарушителю предстоит заплатить штраф за отказ от медосвидетельствования, к тому же ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет. Также он будет привлечён к ответственности за хулиганство и неисполнение законных требований должностных лиц.

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