Пьяный вор стащил у прохожей кошелёк и телефон. Злоумышленника вычислили по камерам (ВИДЕО)

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К правоохранителям обратилась жительница Дурлешт. Она рассказала, что по дороге домой у неё украли портмоне, в котором были документы и мобильный телефон.

38-летняя пострадавшая шла из магазина. Неизвестный гражданин подошёл к ней сзади и выхватил портмоне, после чего скрылся. Ущерб жертва оценила в 1 000 леев.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения подозреваемого удалось опознать и задержать. 46-летний мужчина признал свою вину и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина находится под следствием. Ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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