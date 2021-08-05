Пьяный вор стащил у прохожей кошелёк и телефон. Злоумышленника вычислили по камерам (ВИДЕО)

К правоохранителям обратилась жительница Дурлешт. Она рассказала, что по дороге домой у неё украли портмоне, в котором были документы и мобильный телефон.
38-летняя пострадавшая шла из магазина. Неизвестный гражданин подошёл к ней сзади и выхватил портмоне, после чего скрылся. Ущерб жертва оценила в 1 000 леев.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения подозреваемого удалось опознать и задержать. 46-летний мужчина признал свою вину и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина находится под следствием. Ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
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