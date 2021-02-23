Пьяный вор-рецидивист “обчистил” лицей и офис в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 27-летнего жителя столицы, подозреваемого в двух кражах. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Первое преступление было совершено 24 января. В полицию обратилось руководство лицея на улице Авраам Янку – в одном из кабинетов пропало имущество. Прибывшие на место правоохранители установили, что вор проник в школу, повредив окно, и украл два ноутбука. Сумма ущерба составила 8 765 леев.

Следующую кражу подозреваемый совершил 7 февраля. Он проник в офис одной из компаний и украл два ноутбука, а также телефон Xiaomi Redmi Note 9. На этот раз ущерб составил 18 000 леев.

Моменты краж попали на камеры видеонаблюдения. После изучения видеоматериалов полицейские идентифицировали и задержали подозреваемого. На допросе мужчина сказал, что во время преступлений находился в нетрезвом состоянии. Украденное имущество он успел продать.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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