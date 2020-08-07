Пьяный водитель “Жигули” снёс газовую опору в Слободзее

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Инцидент произошёл в поселке Красное Слободзейского района. Водитель ВАЗ-21063 не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в газовую опору, затем перевернулся.

За рулём транспортного средства находился 26-летний сельчанин, он не пострадал. От него исходил сильный запах алкоголя. Факт опьянения подтвердило медицинское освидетельствование. Также было установлено, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Разбирательство продолжается.

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