Пьяный водитель задел на парковке чужое авто и попытался уехать

Пьяный водитель задел на парковке чужое авто и попытался уехать

В Днестровске на парковке мужчина, управляя автомобилем Toyota, не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и столкнулся с другим авто. После попытался скрыться с места ДТП.

Далеко уехать ему не удалось: автоинспекторы задержали нарушителя. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org. Последующая экспертиза подтвердила: он сел за руль в нетрезвом виде. В ходе разбирательства также выяснилось: водительское удостоверение у автолюбителя просрочено с 2018 года.

На горожанина составлено три административных протокола: за оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса, а также управление автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения.

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