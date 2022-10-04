Пьяный водитель врезался в забор. Машина перевернулась и едва не загорелась

Пьяный водитель врезался в забор. Машина перевернулась и едва не загорелась

Авария произошла в Тирасполе. «Мерседес» врезался в ворота частного дома, задел забор и перевернулся на крышу. Возникла угроза возгорания – автомобиль был оснащён газовой установкой.

Срочно потребовалась помощь пожарных. Прибыв на место происшествия, спасатели смыли пролитое вокруг машины топливо, отсоединили аккумулятор и перекрыли газовые баллоны.

Инспекторы выяснили: водитель в момент аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП ведётся разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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