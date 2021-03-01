Пьяный водитель врезался в дорожный знак и попал в больницу

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Серьёзная авария произошла 28 февраля на трассе Бельцы-Фалешты. Нетрезвый водитель снёс дорожный знак.

Согласно информации пресс-секретаря инспектората полиции Бельц Жанны Молчановой, 42-летний бельчанин не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в дорожный знак. Из-за удара машина вылетела на встречную полосу и перевернулась, передаёт echipa.md.

Водителя госпитализировали с множественными травмами. Результаты теста показали 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия. Нарушителю грозит лишение водительских прав, общественные работы или крупный штраф.

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