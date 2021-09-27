Пьяный водитель влетел на фуре в частный дом

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Инцидент произошёл на Хынчештском шоссе в Кишинёве. 39-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате фура, за рулём которой он находился, врезалась в дом на обочине дороги.

Пострадавших в ДТП нет, однако машина и жилище серьёзно повреждены. Движение в данной зоне было временно приостановлено, пишет deschide.md.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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