Пьяный водитель вёз 45 пассажиров из Кишинёва в Варну

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В шаге от трагедии. Накануне патрульные остановили на дороге автобус с 45 пассажирами, направлявшийся в Варну. При общении с водителем правоохранители почувствовали резкий запах алкоголя.

Подозрение подтвердил алкотестер. В выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 0,46 мг/л. Его напарник проходить проверку отказался.

Оба были отстранены от управления, а за руль по расписке сел другой водитель. Мужчин доставили в Республиканский наркологический диспансер для проверки и выяснения обстоятельств случившегося.

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