Пьяный водитель устроил ДТП в Тирасполе

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Авария произошла в одном из дворов многоэтажек в Тирасполе.

29-летний водитель автомобиля Ford столкнулся с ехавшим Seat. После удара микроавтобус продолжил движение и въехал в припаркованный Volkswagen, который по инерции ударил Mercedes, а тот – Nissan.

С места аварии в больницу была доставлена 48-летняя женщина, которая управляла Seat. Врачи диагностировали у неё ушибы живота и колена, госпитализация не потребовалась.

В момент аварии в салоне Ford находился ребёнок. В результате ДТП он не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Водителя микроавтобуса доставили на освидетельствование. Было установлено, что мужчина сел за руль пьяным. Водительского удостоверения у него не было.

Нарушителю грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Ему также предстоит возместить материальный ущерб, причинённый автовладельцам.

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