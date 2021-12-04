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Авария произошла накануне вечером в Хынчештском районе.

По данным полиции, в результате ДТП пострадала 49-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля Nissan Qashqai. Она не увидела трактор из-за плохой работы осветительных приборов и врезалась в него. Женщина получила травмы и была госпитализирована, передаёт deschide.md.

Правоохранители установили, что 43-летний водитель трактора находился в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,31 мг/л алкоголя.

Обстоятельства аварии выясняются. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.