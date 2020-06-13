Пьяный водитель спровоцировал серьёзное ДТП в Бельцах

0

Две машины столкнулись минувшей ночью у магазина в Бельцах. По словам очевидца, водитель Skoda ехал на высокой скорости и врезался в Toyota.

Свидетель сообщил, что за рулём Toyota был молодой водитель, а в Skoda было трое человек. Хотя удар был сильным, никто из них не пострадал. Предположительно, водитель последней машины был нетрезв.

В инспекторате полиции Бельц уточнили, пишет esp.md, что машины ехали в одном направлении, однако водитель Skoda не учёл погодные условия и не выдержал дистанцию. Мужчина за рулём отказался пройти тест на наличие алкоголя.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.