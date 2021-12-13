Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Слободзейском районе

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Слободзейском районе

Авария произошла накануне в селе Коротное. Audi “догнал” Seat.

В ходе разбирательства было установлено, что 26-летний житель Днестровска за рулём Audi находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердил результат медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Избежать админответственности водителю не удастся. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения на срок до 2-х лет.

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