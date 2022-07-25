Пьяный водитель спровоцировал ДТП: пострадали трое

Пьяный водитель спровоцировал ДТП: пострадали трое

Авария произошла вчера вечером в селе Карагаш. За рулём автомобиля Opel находился 32-летний водитель, который не справился с управлением и врезался в железобетонное сооружение.

В салоне было трое пассажиров. Их с места ДТП увезли в больницу. У одного мужчины – перелом стопы, у второго – черепно-мозговая травма и ушиб носа. У женщины – травма головы и ушиб плеча.

Водитель не пострадал. Как оказалось, он управлял авто в пьяном виде и без водительских прав, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторы проводят разбирательство.

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