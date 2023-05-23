Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Дубоссарах

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Авария произошла в Дубоссарском районе, между сёлами Дойбаны-1 и Койково.

26-летний мужчина за рулём “Ауди” не справился с управлением. Машину занесло в кювет и она перевернулась. В салоне находился и пассажир. Оба мужчины с места аварии скрылись, но спустя время вернулись и своими силами поставили машину на колёса.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили: за руль “Ауди” молодой человек сел, не имея прав управления и пьяным. Пассажиром оказался хозяин авто. Он тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя и собственника автомобиля привлекли к админответственности.

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