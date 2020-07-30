Пьяный водитель снёс железобетонный столб

Пьяный водитель снёс железобетонный столб

Водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную электроопору. От удара столб рухнул на землю.

Инцидент произошел в Малаештах. Как пишет mvdpmr.org, за рулём транспортного средства находился 35-летний местный житель. Установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По факту ДТП проводится разбирательство. Нарушителю грозит штраф в размере до 3680 приднестровских рублей с лишением права управления транспортом сроком до 2-х лет.

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