Пьяный водитель снёс железобетонный столб

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Водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную электроопору. От удара столб рухнул на землю.

Инцидент произошел в Малаештах. Как пишет mvdpmr.org, за рулём транспортного средства находился 35-летний местный житель. Установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По факту ДТП проводится разбирательство. Нарушителю грозит штраф в размере до 3680 приднестровских рублей с лишением права управления транспортом сроком до 2-х лет.

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