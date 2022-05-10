Пьяный водитель снёс светофор, пытаясь сбежать с места аварии

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В Бендерах Skoda столкнулась с такси. Водитель решил скрыться с места ДТП, но на перекрёстке снёс светофор.

На место аварии прибыли автоинспекторы. Как выяснилось, 33-летний водитель сел за руль в пьяном виде. Инспекторам рассказал, что отмечал с друзьями праздник, изрядно выпил, а после поехал домой.

За оставление места ДТП и вождение в состоянии алкогольного опьянения мужчине грозит крупный штраф и лишение водительских прав, пишет mvdpmr.org.

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