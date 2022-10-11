Пьяный водитель сбил велосипедиста, а затем совершил ещё ряд ДТП

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Всё произошло на днях в Тирасполе. Водитель «Жигули» совершил наезд на 79-летнего сельчанина, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. Совершивший наезд скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время автомобилист стал участником ещё одной аварии. Он не справился с управлением и столкнулся с «Тойотой», припаркованной во дворе многоэтажек. После удара продолжил движение и врезался в «Хёндай», пишет mvdpmr.org.

Прибывшие на место ДТП инспекторы обратили внимание на запах алкоголя, который исходил от водителя «Жигули». Тестирование подтвердило: 65-летний автолюбитель сель за руль в пьяном виде.

Пожилого мужчину, управлявшего велосипедом, госпитализировали. У пострадавшего тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом височной кости и закрытый перелом ключицы.

Водителю предстоит ответить за управление авто в состоянии опьянения, причинённый здоровью велосипедиста вред и иные нарушения.

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