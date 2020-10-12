Водитель-лихач сбил пешехода в Калараше. Пострадавший в реанимации (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель-лихач сбил пешехода в Калараше. Пострадавший в реанимации (ФОТО, ВИДЕО)

В Калараше 46-летний мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе. ДТП произошло вблизи села Питушка. 

По данным полиции, за рулём машины марки Toyota находился 40-летний мужчина. Он ехал на высокой скорости. Правоохранители установили, что водитель был трезвым, передаёт protv.md.

В результате аварии пешеход получил многочисленные травмы. Его доставили в реанимацию районной больницы.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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