Пьяный водитель сбил 3-летнего ребёнка в Резине

Пьяный водитель сбил 3-летнего ребёнка в Резине

Инцидент произошёл накануне в селе Трифешть. Мальчик играл с песком на обочине и внезапно выбежал на дорогу. 

В результате удара ребёнок получил многочисленные травмы, в том числе перелом ноги, и был доставлен в больницу В. Игнатенко в столице. За рулём автомобиля был 49-летний мужчина без прав – удостоверения он лишился после того, как был пойман пьяным за рулём. В этот раз машиной он снова управлял “навеселе”.

Обстоятельства инцидента выясняются, пишет deschide.md.

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