Полиции попался пьяный водитель с ребёнком в машине (ВИДЕО)

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Автомобиль, которым управлял 41-летний мужчина, остановили вблизи села Рассвет Страшенского района. В салоне также находились супруга водителя и их грудной ребёнок.

Тест Drager показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,22 мг/л алкоголя. Мужчину отстранили от вождения. Ему грозит штраф в размере до 25 000 леев или до 60 часов исправительных работ, а также лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

Ещё одного пьяного водителя поймали на трассе Кишинёв – Бельцы. 25-летний житель села Баху Каларашского района был за рулём мотоцикла, а в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,21 мг/л алкоголя.

Стоит отметить, что в 2021 году по вине пьяных водителей на дорогах страны произошло 125 ДТП, в результате которых погибли 19 человек, а более 130 получили травмы.

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