Пьяный водитель с пассажиром упал с моста

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Авария произошла в Слободзейском районе. Водитель Mercedes, двигаясь по мосту, не справился с управлением. Автомобиль врезался в железные перила, а затем упал с моста.

За рулём находился 36-летний сельчанин. Как выяснилось, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле, пишет mvdpmr.org, также находился нетрезвый пассажир.

Мужчин доставили в больницу. У водителя – черепно-мозговая травма, сотрясение, переломы рёбер. У пассажира – травмы головы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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