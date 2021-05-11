Пьяный водитель разъезжал на машине без двери по улицам Бельц (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 33-летнего жителя Бельц, который в пьяном состоянии управлял автомобилем без одной двери.

Машину Fiat, которая ехала “восьмёрками”, полицейские заметили на одной из улиц Бельц. Водителю приказали остановиться, однако он проигнорировал требование правоохранителей и продолжил путь.

Позже нарушителя всё же удалось остановить. Алкотестер показал 1,48 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

На имя мужчины было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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