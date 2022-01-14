Пьяный водитель пытался скрыться и совершил ДТП в Тирасполе

0

Инцидент произошёл накануне на улице Горького. Наряд ДПС получил информацию: за рулём BMW нетрезвый водитель. На улице Свердлова в Тирасполе инспекторы увидели машину, которая двигалась им навстречу.

Требование правоохранителей остановиться водитель проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. На улице Горького водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в забор. В момент аварии в салоне находились несколько пассажиров. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Медосвидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения 22-летнего водителя. Нарушителю придётся ответить за невыполнение требования об остановке и управление авто в нетрезвом виде.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.