Мертвецки пьяный 81-летний водитель пытался сбежать от полиции в Фалештах (ВИДЕО)

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Инцидент зарегистрировали вчера вечером. Автоинспекторы в селе Глинжены попытались остановить автомобиль Renault, хаотично передвигавшийся по улице.

Однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и продолжил движение. Как выяснилось, за рулём находился 81-летний житель села. Он находился в состоянии сильного опьянения: тест показал 1,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На нарушителя завели уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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