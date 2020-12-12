Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля

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В Бендерах нетрезвый горожанин протаранил на своём Mercedes сразу четыре автомобиля.

46-летний мужчина возвращался домой после того, как выпивал в одном из заведений города. Он пытался припарковаться во дворе дома, но повредил автомобиль BMW, пишет novostipmr.com.

После этого водитель решил скрыться, однако по пути сначала ударил припаркованный у дороги Volkswagen, затем стоящие рядом Nissan и Audi.

Нарушителя задержал экипаж ДПС. За вождение в состоянии опьянения мужчине грозит штраф с лишением права управления сроком до 2 лет.

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