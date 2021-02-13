Пьяный водитель устроил ДТП после ссоры с женой

0

В Слободзее автоинспекторы обратили внимание на машину, которая двигалась по проезжей части хаотично. Водителю Mazda подали сигнал остановиться, но он требование проигнорировал.

Мужчина за рулём увеличил скорость и попытался скрыться, пишет mvdpmr.org, однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонный столб.

Как выяснилось, автолюбитель ездил без водительского удостоверения: машину купил, а вот на права не сдавал. Экспертиза показала: водитель был пьян. По словам гражданина, всему виной – ссора с женой.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.