Пьяный водитель устроил ДТП после ссоры с женой

Пьяный водитель устроил ДТП после ссоры с женой

В Слободзее автоинспекторы обратили внимание на машину, которая двигалась по проезжей части хаотично. Водителю Mazda подали сигнал остановиться, но он требование проигнорировал.

Мужчина за рулём увеличил скорость и попытался скрыться, пишет mvdpmr.org, однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонный столб.

Как выяснилось, автолюбитель ездил без водительского удостоверения: машину купил, а вот на права не сдавал. Экспертиза показала: водитель был пьян. По словам гражданина, всему виной – ссора с женой.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md