Пьяный водитель пошёл на обгон и влетел во встречный автомобиль

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Водитель автомобиля BMW начал обгон едущей впереди Toyota. Рыбничанин не справился с управлением и совершил столкновение.

Экспертиза показала, что 24-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Как объяснил нарушитель, он всю ночь выпивал с друзьями, а утром решил поехать в гости к девушке.

В ДТП никто не пострадал, передаёт mvdpmr.org. За вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит штраф с лишением права управления сроком до двух лет.

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