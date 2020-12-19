Пьяный водитель пошёл на обгон и влетел во встречный автомобиль

Пьяный водитель пошёл на обгон и влетел во встречный автомобиль

Водитель автомобиля BMW начал обгон едущей впереди Toyota. Рыбничанин не справился с управлением и совершил столкновение.

Экспертиза показала, что 24-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Как объяснил нарушитель, он всю ночь выпивал с друзьями, а утром решил поехать в гости к девушке.

В ДТП никто не пострадал, передаёт mvdpmr.org. За вождение в нетрезвом состоянии мужчине грозит штраф с лишением права управления сроком до двух лет.

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