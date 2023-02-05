Пьяный водитель попал в аварию в Бендерах

Пьяный водитель попал в аварию в Бендерах

Теперь ему грозит лишение водительских прав до двух лет и крупный штраф. 

Dacia выехала с трассы за пределы проезжей части на клумбу с растениями. Прибывшие на место сотрудники ГАИ почувствовали запах спиртного от 69-летнего водителя. Алкотестер показал 0,745 мг/л, что подтвердило: мужчина сел пьяным за руль.

По словам водителя, перед тем, как поехать домой в Молдову, он выпил. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф, сообщает пресс-центр МВД.

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