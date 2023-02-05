Пьяный водитель попал в аварию в Бендерах

0

Теперь ему грозит лишение водительских прав до двух лет и крупный штраф.

Dacia выехала с трассы за пределы проезжей части на клумбу с растениями. Прибывшие на место сотрудники ГАИ почувствовали запах спиртного от 69-летнего водителя. Алкотестер показал 0,745 мг/л, что подтвердило: мужчина сел пьяным за руль.

По словам водителя, перед тем, как поехать домой в Молдову, он выпил. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф, сообщает пресс-центр МВД. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.