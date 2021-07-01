Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку

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Инцидент произошёл в селе Шипка. Ночью местные жители заметили на дороге тело пожилой женщины с телесными повреждениями. На место происшествия вызвали скорую помощь.

У 67-летней погибшей обнаружили множественные переломы рёбер, костей таза, разрыв лёгких и другие тяжёлые травмы. По мнению специалистов, данные травмы могли стать следствием наезда автомобиля.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, пишет novostipmr.com. Им оказался 31-летний ранее судимый житель этого же села. На его машине Volkswagen обнаружены следы, свидетельствующие о совершённом ДТП. По словам мужчины, момент наезда на женщину он не помнит: был пьян.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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