Пьяный водитель напал на патрульного

Пьяный водитель напал на патрульного

Правоохранители патрулировали г. Дубоссары. Они обратили внимание на “Опель Вектра”. При проверке документов они почувствовали резкий запах спиртного от водителя. Нарушителя отстранили от управления.

Из автомобиля вышел пассажир. Мужчина оскорблял патрульных. Всё происходящее на мобильный телефон начал снимать сотрудник ГАИ. В этот момент к госавтоинспектору подошёл водитель “Опеля”. Пытаясь выбить телефон, мужчина ударил правоохранителя по руке. Затем схватил погон его форменной одежды. Хотел его сорвать.

Инспектор применили спецсредства: надели наручники на водителя и пассажира. Затем вызвали подкрепление. Результат медосвидетельствования владельца “Опеля” – 0.888 мг/л. Это подтвердило: мужчина сел пьяным за руль.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит лишение прав до двух лет и крупный штраф. Разбирательство продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md