Пьяный водитель напал на патрульного

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Правоохранители патрулировали г. Дубоссары. Они обратили внимание на “Опель Вектра”. При проверке документов они почувствовали резкий запах спиртного от водителя. Нарушителя отстранили от управления.

Из автомобиля вышел пассажир. Мужчина оскорблял патрульных. Всё происходящее на мобильный телефон начал снимать сотрудник ГАИ. В этот момент к госавтоинспектору подошёл водитель “Опеля”. Пытаясь выбить телефон, мужчина ударил правоохранителя по руке. Затем схватил погон его форменной одежды. Хотел его сорвать.

Инспектор применили спецсредства: надели наручники на водителя и пассажира. Затем вызвали подкрепление. Результат медосвидетельствования владельца “Опеля” – 0.888 мг/л. Это подтвердило: мужчина сел пьяным за руль.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит лишение прав до двух лет и крупный штраф. Разбирательство продолжается.

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