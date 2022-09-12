Пьяный водитель мотоцикла спровоцировал ДТП: пострадали двое

Пьяный водитель мотоцикла спровоцировал ДТП: пострадали двое

Авария произошла накануне в коммуне Карпинен Хынчештского района. 

По данным полиции, 25-летний водитель мотоцикла, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль, которым управлял 22-летний мужчина. Более того, у мотоциклиста не было водительского удостоверения, а у его транспортного средства не работали фары, передает publika.md.

В результате ДТП водитель и 20-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель легковушки был трезвым.

Обстоятельства аварии выясняются.

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