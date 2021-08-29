Пьяный водитель мотоблока устроил ДТП в свой день рождения

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Авария произошла на центральной улице села Бутучаны.

Водитель мотоблока, отметив 43-й день рождения, решил сесть за руль. Совершая разворот на улице Гвардейской, мужчина не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался навстречу. За рулём авто находился 36-летний сельчанин. Водитель мотоблока был явно нетрезв. Мужчина не отрицал того, что выпил.

Оба участника ДТП прошли процедуру медицинского освидетельствования. Она показала: мужчина за рулём легковушки был трезв, у водителя мотоблока – алкогольное опьянение. Последнему грозит штраф.

В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. По данному факту проводится разбирательство.

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