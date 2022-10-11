Пьяный водитель-лихач пытался откупиться от полицейских 20 000 леев (ВИДЕО)

0

Сегодня на въезде в Кожушну автоинспекторы остановили водителя Nissan, превысившего скорость.

При тестировании в выдыхаемом 34-летнем водителем воздухе выявили 0,93 мг/л алкоголя. Чтобы уйти от наказания, мужчина пытался дать взятку полицейским. Он оставил на переднем сиденье автомобиля патрульных 20 000 леев.

Инцидент задокументировали. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение скоростного режима, а также за попытку дачи взятки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.