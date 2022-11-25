Пьяный велосипедист врезался в машину и попал в больницу

Пьяный велосипедист врезался в машину и попал в больницу

Авария произошла накануне вечером в Чимишлии.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Чимишлия Кристина Викол, 50-летний мужчина на велосипеде врезался в автомобиль Renault, который притормозил для выполнения поворота. В результате велосипедист получил травму колена и черепно-мозговую травму, пишет echipa.md.

Тестирование показало у пострадавшего мужчины 1,03 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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