Пьяный велосипедист влетел в маршрутку

Пьяный велосипедист влетел в маршрутку
Инцидент произошёл в Дубоссарах. Мужчина, который ехал на двухколёсном транспортном средстве, не уступил дорогу маршрутке, в результате они столкнулись. 

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что от велосипедиста исходил запах алкоголя. По результатам медосвидетельствования было установлено, что он находился в состоянии опьянения.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В отношении велосипедиста составлен админпротокол. Ему предстоит заплатить штраф, пишет пресс-служба милиции Приднестровья.

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