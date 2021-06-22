Пьяный велосипедист влетел в маршрутку

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Инцидент произошёл в Дубоссарах. Мужчина, который ехал на двухколёсном транспортном средстве, не уступил дорогу маршрутке, в результате они столкнулись.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что от велосипедиста исходил запах алкоголя. По результатам медосвидетельствования было установлено, что он находился в состоянии опьянения.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. В отношении велосипедиста составлен админпротокол. Ему предстоит заплатить штраф, пишет пресс-служба милиции Приднестровья.

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