Пьяный велосипедист попал в ДТП в Единцах

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Инцидент произошёл в четверг утром. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По данным полиции, в результате аварии пострадал 50-летний велосипедист. Двигаясь по трассе, он врезался в припаркованный Nissan и упал. После этого в Nissan врезался другой автомобиль, марки Skoda, за рулём которого был 29-летний водитель, передаёт deschide.md.

Полицией было установлено, что велосипедист находился под воздействием спиртных напитков – в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,0 мг/л алкоголя. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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