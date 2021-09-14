Пьяный велосипедист попал под колёса машины в Рыбнице

Пьяный велосипедист попал под колёса машины в Рыбнице

ДТП произошло накануне. 

На перекрёстке велосипедист стал поворачивать налево, не пропустив встречный автомобиль марки Opel. Произошло столкновение. Велосипедист упал на капот легковушки, ударился о лобовое стекло, после чего скатился на проезжую часть. Очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей. К счастью, 42-летний пострадавший отделался лишь ушибленными ранами подбородка и бедра. Госпитализация ему не понадобилась, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Обоих участников происшествия доставили на медицинское освидетельствование. Концентрация алкоголя в выдохе водителя велосипеда была 1600 мг/л. Стоит отметить, что если показатель превышает 0,16 мг/л, это уже признаётся алкогольным опьянением.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

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