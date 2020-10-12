Устроили “пьяный” тур по столице: против буйных нарушителей применили слезоточивый газ (ВИДЕО)

Устроили “пьяный” тур по столице: против буйных нарушителей применили слезоточивый газ (ВИДЕО)

Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Николай Димо в Кишинёве. Патрульные заметили автомобиль марки Dacia, который петлял по дороге, и приказали водителю остановиться, однако он не подчинился и поехал дальше. 

Правоохранители успели заблокировать машине въезд на перекрёсток улиц Матей Басараб и Николай Димо. В транспортном средстве находились четверо мужчин, у водителя были очевидные признаки алкогольного опьянения. Он и пассажиры агрессивно себя вели и проявили сопротивление, в связи с чем полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и надеть на них наручники.

На место происшествия прибыла оперативная группа. Нарушители, жители Кишинёва в возрасте от 20 до 25 лет, были сопровождены в полицейский участок. 21-летний водитель прошёл тест: выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,81 мг/л алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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