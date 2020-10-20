Пьяный сын до смерти избил отца. Агрессору грозит до 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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40-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за насилие в семье, повлекшее смерть.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что нашла труп отца. Прибывшие на место ЧП судмедэксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате избиения. Как выяснилось, погибший и его 40-летний сын проживали вместе. После распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанёс отцу множество ударов по голове и телу.

Мужчина признал свою вину и подтвердил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. За совершённое деяние ему грозит тюремное заключение сроком от 12 до 15 лет.

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