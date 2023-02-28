Пьяный сельчанин угрожал зарубить топором сына и жену

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В милицию обратилась 56-летняя жительница Слободзейского района. Она рассказала, что выпивший муж с топором в руках угрожал убить её и сына.

Оказалось, в последнее время супруг стал часто выпивать, устраивать скандалы. Вечером 23 февраля он вернулся домой навеселе. С женой стали ругаться. В женщину полетела кастрюля.

На крики пришёл сын, пытался успокоить 57-летнего отца. Но буяна это ещё больше разозлило. Глава семьи схватил топор, угрожая всех зарубить, пишет mvdpmr.org.

Испуганная женщина позвонила соседу, вызвали милицию. Скандалиста забрали в участок. За пьяный дебош мужчине придётся ответить по закону.

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