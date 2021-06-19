Пьяный сельчанин по дороге домой обокрал двор соседа

Пьяный сельчанин по дороге домой обокрал двор соседа

Выйдя во двор, житель села Чобручи обратил внимание, что затвор калитки открыт. Мужчина понял – на территории домовладения побывал вор. Из сарая пропало два велосипеда и рыболовные снасти. О случившемся 51-летний мужчина сообщил в милицию.

Как выяснилось, преступление совершил ранее неоднократно судимый житель села. Поздней ночью нетрезвый мужчина возвращался домой из гостей. По дороге перепрыгнул через забор, забрался в чужой двор и взял, что понравилось, а утром на украденном велосипеде поехал на работу, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемый задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сельчанину грозит от трёх до шести лет лишения свободы.

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