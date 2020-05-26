Пьяный рыбничанин устроил ночной дебош ради коробки с канцтоварами

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Услышав звон разбившегося стекла, охранник городского рынка направился обследовать территорию. Всё происходило 24 мая, в воскресенье. Он обнаружил разбитую витрину в бутике, в котором расположена закусочная. Недалеко от места преступления настиг предполагаемого злоумышленника и задержал его до прибытия наряда милиции.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, мужчина был пьян, в руках он держал коробку с канцтоварами. Как выяснилось, ручки, ножницы, карандаши и другие канцелярские принадлежности на сумму 450 приднестровских рублей он похитил из закусочной. Чтобы проникнуть в помещение, 54-летний подозреваемый разбил витрину, запустив в неё вазон с цветами.

Украденное правоохранители изъяли и вернули законным владельцам. В отношении ночного дебошира, жителя села Выхватинцы Рыбницкого района, проводится разбирательство.

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