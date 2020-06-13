Пьяный рыбничанин разбил камнем окно в магазине

Пьяный рыбничанин разбил камнем окно в магазине

В дежурную часть в Рыбнице позвонил горожанин и сообщил, что кто-то разбил витрину магазина. Инцидент произошёл в ночь на 11 июня.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 46-летний рыбничанин. На вопрос, зачем он швырнул камень в витрину, мужчина ответил, что был пьян и не отдавал себе отчёт в своих действиях.

По факту случившегося проводится проверка, пишет mvdpmr.org. Сумма материального ущерба устанавливается.

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