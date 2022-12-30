Пьяный пешеход угодил под колёса машины и получил перелом

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ДТП произошло в Григориополе. Фольксваген, двигаясь задним ходом с парковки, сбил 78-летнего мужчину.

Со слов 35-летнего водителя, он не заметил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пенсионера с переломом ноги доставили в травматологическое отделение.

В ходе разбирательства было установлено: пешеход был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель по результатам освидетельствования трезв, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторы продолжают разбирательство.

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