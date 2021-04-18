Пьяный пешеход попал под колёса такси в центре столицы

Пьяный пешеход попал под колёса такси в центре столицы

ДТП произошло накануне на пересечении улиц Тигина и Букурешть. 

По данным полиции, в результате аварии травмы получил 21-летний молодой человек. Органы правопорядка установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил дорогу в неположенном месте. Его сбила машина службы такси марки Toyota, за рулём которой был 28-летний мужчина, передаёт deschide.md.

Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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