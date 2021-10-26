Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля в Бельцах

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51-летний сельчанин попал в больницу после наезда машины. Инцидент произошёл накануне вечером.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова, мужчина переходил улицу в неположенном месте. 32-летний водитель не заметил гражданина в темноте, пишет publika.md.

Позже выяснилось, что пешеход находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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