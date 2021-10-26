Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля в Бельцах

Пьяный пешеход попал под колёса автомобиля в Бельцах

51-летний сельчанин попал в больницу после наезда машины. Инцидент произошёл накануне вечером.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова, мужчина переходил улицу в неположенном месте. 32-летний водитель не заметил гражданина в темноте, пишет publika.md.

Позже выяснилось, что пешеход находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md