Пьяный пешеход попал под колёса “скорой” в Бендерах

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ДТП произошло на улице Бендерского Восстания.

“Скорая” ехала на вызов без спецсигналов. 53-летний водитель неотложки остановился на “красный”. После того как загорелся “зелёный”, продолжил движение.

Впереди был нерегулируемый пешеходный переход, на который неожиданно выбежал мужчина. Водитель “скорой” пытался уйти от столкновения, но не вышло. Боковым зеркалом он ударил пешехода.

В больницу пострадавшего доставила другая бригада скорой помощи. 36-летний житель Бендер находился в алкогольном опьянении. Врачи диагностировали у него открытый перелом костей голени, травму головы, сотрясение головного мозга.

Спецавтомобиль помещён на штрафплощадку. Инспекторы проводят разбирательство по факту аварии.

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