Пьяный мужчина в розыске пытался пешком перейти границу

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Инцидент зарегистрировали накануне вечером.

45-летнего мужчину остановили у пункта пропуска “Скуляны”. Пограничник проинформировал гражданина, что данный КПП переходить пешком запрещено.

Примерно через час гражданина заметили в районе моста через реку Прут. Гражданин был сильно пьян, с трудом мог говорить. В дальнейшем выяснилось, что мужчина разыскивается сотрудниками инспектората полиции Дрокии.

На имя нарушителя был составлен протокол.

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